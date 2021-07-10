Папа Римський Франциск поступово повертається до роботи та вже ходить самостійно. Його аналізи кваліфіковано як "задовільні", йому рекомендовано продовження курсу лікування.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

84-річного понтифіка прооперували в лікарні Джемеллі (Рим) минулої неділі. Операція відбулася буквально через кілька годин після проведення традиційної молитви на площі Святого Петра.

Операція була “плановим хірургічним втручанням”.

“Папа поступово відновлює роботу та продовжує гуляти коридором квартири. Папа відслужив месу та пообідав з колегами”, – сказав представник пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні.

Нагадаємо, у неділю, 4 липня, Папа Римський Франциск потрапив до лікарні.

6 липня стало відомо, що Франциск почувається добре після операції з видалення частини товстої кишки.