Covid-19 Україна

оновлено 13.11.2020 о 08:02

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Папа Франциск привітав Байдена з перемогою на виборах

Папа Римський Франциск привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США і благословив його.

П’ятниця, 13 листопада 2020, 07:56

Про це повідомив штаб Байдена.

“Обраний президент подякував Його Святості за благословення і вітання, а також за провідну роль Його Святості в сприянні миру, примирення і зміцненні зв’язків між людьми в усьому світі”, – йдеться в повідомленні.

Байден також висловив бажання співпрацювати на основі загальної віри в гідність і рівність всього людства з таких питань, як турбота про маргіналізованих і бідних, подолання кризи зміни клімату, а також прийняття та інтеграція іммігрантів і біженців.

  • У суботу ввечері, 7 листопада, Джо Байден вперше виступив зі зверненням до нації як обраний президент США.
  • Дональд Трамп зробив гучну заяву після новин про перемогу його конкурента Джо Байдена на виборах президента США. Прогнозовано, республіканець не згоден мирно передати владу опоненту.
  • Також Трамп продовжує піддавати сумніву законність підрахунку голосів у Пенсільванії, Неваді, Джорджії й Вісконсині, чотирьох штатах, які на цих виборах стали предметом пильної уваги.
Теги: вибори президента США, вибори, Джо Байден, Папа Римський Франциск

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