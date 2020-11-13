Папа Франциск привітав Байдена з перемогою на виборах

Про це повідомив штаб Байдена.
“Обраний президент подякував Його Святості за благословення і вітання, а також за провідну роль Його Святості в сприянні миру, примирення і зміцненні зв’язків між людьми в усьому світі”, – йдеться в повідомленні.
Байден також висловив бажання співпрацювати на основі загальної віри в гідність і рівність всього людства з таких питань, як турбота про маргіналізованих і бідних, подолання кризи зміни клімату, а також прийняття та інтеграція іммігрантів і біженців.
- У суботу ввечері, 7 листопада, Джо Байден вперше виступив зі зверненням до нації як обраний президент США.
- Дональд Трамп зробив гучну заяву після новин про перемогу його конкурента Джо Байдена на виборах президента США. Прогнозовано, республіканець не згоден мирно передати владу опоненту.
- Також Трамп продовжує піддавати сумніву законність підрахунку голосів у Пенсільванії, Неваді, Джорджії й Вісконсині, чотирьох штатах, які на цих виборах стали предметом пильної уваги.