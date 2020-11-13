Папа Франциск привітав Байдена з перемогою на виборах

Папа Римський Франциск привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США і благословив його.

Про це повідомив штаб Байдена.

“Обраний президент подякував Його Святості за благословення і вітання, а також за провідну роль Його Святості в сприянні миру, примирення і зміцненні зв’язків між людьми в усьому світі”, – йдеться в повідомленні.

Байден також висловив бажання співпрацювати на основі загальної віри в гідність і рівність всього людства з таких питань, як турбота про маргіналізованих і бідних, подолання кризи зміни клімату, а також прийняття та інтеграція іммігрантів і біженців.