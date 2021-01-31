Про це повідомляє Vatican News.
Під час традиційної недільної проповіді понтифік заявив, що бабусі й дідусі – це сполучна ланка між поколіннями і передають молодим життєвий досвід.
“Бабусі і дідусі є сполучною ланкою між поколіннями. Вони передають досвід життя і віру молодим людям. Тому я вирішив встановити всесвітній день бабусь і дідусів і літніх людей, який проводитимуть щорічно в четверту неділю липня”, – додав Папа Римський.
Він сказав, що дата святкування обрана тому, що знаходиться близько до Дня вшанування святих Іоакима і Анни, дідуся та бабусі Ісуса Христа.
- Раніше повідомлялось, що Папа римський Франциск і його попередник Бенедикт XVI зробили перше щеплення проти коронавірусу COVID-19.