Папа Римський Франциск заснував міжнародний день дідусів і бабусь. Свято буде відзначатися в четверту неділю липня.

Про це повідомляє Vatican News.

Під час традиційної недільної проповіді понтифік заявив, що бабусі й дідусі – це сполучна ланка між поколіннями і передають молодим життєвий досвід.

“Бабусі і дідусі є сполучною ланкою між поколіннями. Вони передають досвід життя і віру молодим людям. Тому я вирішив встановити всесвітній день бабусь і дідусів і літніх людей, який проводитимуть щорічно в четверту неділю липня”, – додав Папа Римський.

Він сказав, що дата святкування обрана тому, що знаходиться близько до Дня вшанування святих Іоакима і Анни, дідуся та бабусі Ісуса Христа.