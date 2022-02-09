Папа Римський Франциск назвав повномасштабну війну в Україні божевіллям і висловив сподівання, що напруженість між Росією та Україною можливо подолати шляхом компромісу і багатостороннього діалогу.

Про це він розповів на колективній аудієнції у Ватикані, повідомляє Reuters.

“Давайте й надалі молити Бога про мир, щоб шляхом серйозного діалогу можна було подолати напруженість та загрозу війни, та щоб переговори у нормандському форматі сприяли досягненню цієї мети. І не забуваймо: війна – це божевілля”, – сказав Франциск.

Папа подякував усім, хто взяв участь у запропонованому ним міжнародному дні молитви за мир в Україні 26 січня.

Він заявив, що “молитви, які сьогодні підносяться до небес, торкнуться розумів і сердець світових лідерів, аби діалог міг узяти гору, а загальне благо було поставлене вище за партійні інтереси”.

Також понтифік наголосив, що під час Другої світової війни в Україні загинуло понад п’ять мільйонів людей.

Голова української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав запросив Папу Римського Франциска відвідати Україну. На думку глави УГКЦ, це допоможе країні досягти миру в часи загрози з боку Росії.