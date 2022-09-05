Папа Римський Франциск не зможе найближчим часом відвідати ані Київ, ані Москву, а також взяти участь у з'їзді лідерів світових та традиційних релігій у Нур-Султані 13-15 вересня. 85-річний понтифік пояснив це рішення приписами лікаря.

Про це повідомляє DW з посиланням на інтерв’ю телеканалу CNN, котре мають оприлюднити в етері 5 вересня ввечері.

Попри те, що поки що візит переноситься, Франциск зауважив, що підтримує контакт телефоном та, за його словами, стежить за “справді трагічною” ситуацією, хворіє і молиться за її розв’язання.

В інтерв’ю агентству Reuters у червні Папа Римський заявив, що хотів би спочатку відвідати Москву, а потім – Київ, щоб сприяти миру. Пізніше він повідомив, що отримав “невеликий перелом”, коли оступився на тлі запалення зв’язок.

У липні він не виключив свого звільнення з посади глави Римо-католицької церкви за станом здоров’я, зазначивши, що “ці двері відчинені”. У ймовірному звільненні “немає нічого дивного”, заявив Франциск журналістам AP. За його словами, він не думає про відставку просто зараз, але це не означає, що він не може почати готуватися до цього у майбутньому.

Під час поїздки до Канади наприкінці липня понтифік практично не міг ходити через травму коліна і більшу частину часу провів у інвалідному візку. Тож зазначив, що в його віці і з цими обмеженнями він має економити енергію, щоб “служити церкві або, навпаки, думати про можливість відійти убік”.

Навесні Франциск в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera розповів про розмову 16 березня з патріархом РПЦ Кирилом. За його словами, бесіда велася в Zoom і тривала близько 40 хвилин. Франциск зазначив, що перші 20 хвилин Кирило з папером у руках зачитував йому “всі причини, що виправдовують вторгнення РФ до України”.

Я вислухав і сказав йому: “Я нічого в цьому не розумію. Брате, ми не державні клірики, ми повинні говорити не мовою політики, а мовою Ісуса. Ми – пастирі одного і того ж святого стада Божого. Тому ми повинні шукати шлях до миру, ми повинні припинити боротьбу. Патріарх не може перетворитися на путінського вівтарника”, – зауважив Франциск.

У РПЦ пізніше заявили, що Ватикан обрав “некоректну тональність” для відтворення змісту цієї розмови.