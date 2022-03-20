Про це повідомило видання Vatican News.

Папа Римський Франциск відвідав дітей з України, які перебувають на лікуванні в педіатричній лікарні «Bambino Gesù».Наразі в медичному закладі перебувають 19 українських дітей, а від початку війни їх прибуло 50.

Наразі в медичному закладі перебувають 19 українських дітей, а від початку війни їх прибуло 50. Серед пацієнтів є хворі з онкологічними, неврологічними та іншими захворюваннями. Вони виїхали з України в перші дні війни. Нещодавно до лікарні було доставлено дітей з важкими пораненнями, яких ті зазнали під час ворожих обстрілів.