Папа Римський Франциск вперше з 2013 року, відколи він став понтифіком, пропустить новорічну месу. Причиною цього стало раптове загострення давньої хвороби.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що Папа Франциск не буде вести новорічну службу через загострення свого ішіасу, який викликає біль у правій нозі.

Вечірню службу в кінці року, яка відбудеться у четвер ввечері, очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, а першу месу у 2021 році, присвячену Всесвітньому дню миру католицької церкви, промовить кардинал П’єтро Паролін.

Франциск страждає на ішіас – це хвороба, яка викликає біль у попереку та ногах уздовж сідничного нерва. Іноді парафіяни бачили, як важко понтифіку пересуватися через біль.