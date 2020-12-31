Про це повідомляє агентство Reuters.
Зазначається, що Папа Франциск не буде вести новорічну службу через загострення свого ішіасу, який викликає біль у правій нозі.
Вечірню службу в кінці року, яка відбудеться у четвер ввечері, очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, а першу месу у 2021 році, присвячену Всесвітньому дню миру католицької церкви, промовить кардинал П’єтро Паролін.
Франциск страждає на ішіас – це хвороба, яка викликає біль у попереку та ногах уздовж сідничного нерва. Іноді парафіяни бачили, як важко понтифіку пересуватися через біль.
- Папа Римський Франциск у вітальній промові з нагоди Різдва згадав про Україну та конфлікт на Донбасі. Він також нагадав про екологічну кризу та порушення економічної та соціальної рівноваги, які були загострені пандемією. Папа Римський закликав світ бути єдиним на не зводити бар’єрів.