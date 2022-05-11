11 травня Папа Римський Франциск зустрівся з дружинами двох українських військових, які тримають оборону на оточеному маріупольському металургійному заводі "Азовсталь".

Про це інформує американський телеканал CNN.

Юлія Федосюк та Катерина Прокопенко підтвердили CNN зустріч із Папою у Ватикані. Їхні чоловіки є військовослужбовцями полку “Азов” і перебувають на металургійному заводі, захищаючи його від штурму росіян.

Дружини військових зауважили, що днями писали Папі через посла України в Римі та були здивовані, коли отримали запрошення на щотижневу загальну аудієнцію Папи.

“Ми розповіли Папі про наших чоловіків, про поранених солдатів, про загиблих, яких немає змоги поховати. Ми просили його допомогти, бути третьою стороною у цій війні, допомогти нам гарантувати гуманітарний коридор”, – зазначила Федосюк.

Окрім цього, вони також розповіли Папі про жахливі та нездорові умови всередині заводу.

Федосюк додала, що Папа, видається, дуже добре обізнаний із ситуацією в Україні, і пообіцяв молитися за українських військових.