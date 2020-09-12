Про це повідомляє France 24.

“Задоволення виходить безпосередньо від Бога, воно не католицьке, не християнське, не яке-небудь ще, воно просто божественне”, – сказав Франциск в інтерв’ю італійському письменникові Карло Петрині.

За його словами, церква завжди засуджувала лише “нелюдське, грубе і вульгарне задоволення”, але при цьому приймала просте, людське і моральне.

“Задоволення від їжі потрібно для того, щоб підтримувати ваше здоров’я, точно так же, як сексуальне задоволення існує для того, щоб зробити любов ще більш прекрасною і гарантувати продовження роду”, – додав понтифік.

Крім того, він зазначив, що протилежні погляди і неправильні трактування цього питання в минулому нанесли “величезної шкоди”.