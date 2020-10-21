Про це він сказав в документальному фільмі “Франциск”, повідомляє Reuters.

Понтифік закликав прийняти закон про громадянське партнерство для одностатевих пар.

“Гомосексуали мають право бути сім’єю. Вони – діти Божі й мають право на сім’ю”, – сказав Папа Римський.

У попередніх своїх інтерв’ю Франциск заявляв, що він не проти цивільних союзів одностатевих пар, але тепер він вперше прямо висловився на їх підтримку як Папа.

Документальний фільм “Франциск” з’явиться в американському прокаті 25 жовтня.