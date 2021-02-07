Про це повідомляє сайт Vatican News.

Синод єпископів, який в даний час очолює кардинал Маріо Греч – установа, заснована Папою Павлом VI в 1965 році у відповідь на бажання батьків Другого Ватиканського Собору зберегти дух колегіальності, породжений соборним досвідом.

Сестра Наталі Бекварт стала першою жінкою, яку призначено на цю посаду.

“З призначенням сестри Наталії Бекварт і її можливістю брати участь з правом голосу прочинених дверей. Подивимося далі, які кроки можна буде зробити”, – сказав генеральний секретар Синоду єпископів.

Також в середині січня Папа Римський Франциск підписав указ, в якому розширив права жінок на участь в богослужбового життя церкви. У жінок з’явилося право виконувати функції читців і аколітов – служити біля вівтаря і роздавати причастя під час богослужіння.