Ранкові богослужіння транслюватимуться в прямому ефірі по італійським телеканалам та через онлайн-сервіси в зв'язку з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє Vatican News.

У понеділок, 9 березня, Папа Франциск зробив в каплиці Дому Святої Марти Божественну літургію, яка за допомогою Vatican Media передавалася по італійським телеканалам та через стрімінгові платформи в Інтернеті.

Єпископ Риму побажав, щоб протягом найближчих днів його ранкові богослужіння транслювалися в прямому ефірі.

“У ці дні я буду здійснювати Святу Месу про потреби людей, уражених цією коронавірусною епідемією, лікарів, медсестер, волонтерів, які несуть їм велику допомогу, родичів, людей похилого віку в будинках для людей похилого віку, ув’язнених, позбавлених волі”, — сказав Папа Римський Франциск.

8 березня, Папа Римський Франциск вперше провів недільну проповідь в форматі онлайн-трансляції через загрозу поширення коронавируса.

Нагадаємо, у Ватикані був підтверджений перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Також з’явилася інформація про нездужання Папи Римського Франциска. Повідомлялося, що 83-річний понтифік скасував ряд офіційних заходів і аудієнцій через погане самопочуття і вирішив працювати з резиденції. Згодом в ЗМІ були оприлюднені повідомлення, що Папу Римського перевірили на коронавірус і отримали негативний результат.