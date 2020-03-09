Про це повідомляє Vatican News.
У понеділок, 9 березня, Папа Франциск зробив в каплиці Дому Святої Марти Божественну літургію, яка за допомогою Vatican Media передавалася по італійським телеканалам та через стрімінгові платформи в Інтернеті.
Єпископ Риму побажав, щоб протягом найближчих днів його ранкові богослужіння транслювалися в прямому ефірі.
“У ці дні я буду здійснювати Святу Месу про потреби людей, уражених цією коронавірусною епідемією, лікарів, медсестер, волонтерів, які несуть їм велику допомогу, родичів, людей похилого віку в будинках для людей похилого віку, ув’язнених, позбавлених волі”, — сказав Папа Римський Франциск.
8 березня, Папа Римський Франциск вперше провів недільну проповідь в форматі онлайн-трансляції через загрозу поширення коронавируса.
Нагадаємо, у Ватикані був підтверджений перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Також з’явилася інформація про нездужання Папи Римського Франциска. Повідомлялося, що 83-річний понтифік скасував ряд офіційних заходів і аудієнцій через погане самопочуття і вирішив працювати з резиденції. Згодом в ЗМІ були оприлюднені повідомлення, що Папу Римського перевірили на коронавірус і отримали негативний результат.
- Зараз в Італії на карантин закриті північні регіони, а це більше 16 млн жителів країни.
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