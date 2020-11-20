Ватикан почав офіційне розслідування через те, що офіційна сторінка Папи Римського в Instagram "лайкнула" пікантне фото бразильської моделі Наталії Гаріботто.

Про це пише The Guardian.

Неясно, коли фотографія моделі “сподобалась” підтвердженому аккаунту Папи, але “лайк” все ще було видно 13 листопада, а на наступний день він зник.

Гаріботто максимально використала цю ситуацію, і минулої п’ятниці розмістила зображення в своєму акаунті в Instagram, заявивши, що вона “отримала офіційне благословення Папи”.

Близькі до пресслужбі Ватикану джерела повідомили, що зараз проводиться розслідування, щоб визначити, як лайк від Папи Римського виявився під фотографією.

Зазначається, що різними акаунтами Папи в соціальних мережах управляє група людей.

“Ми можемо виключити, що лайки виходили від Святого Престолу, і ми звернулися до Instagram за поясненнями”, – наголосив представник Ватикану.