Про це пише The Guardian.
Неясно, коли фотографія моделі “сподобалась” підтвердженому аккаунту Папи, але “лайк” все ще було видно 13 листопада, а на наступний день він зник.
Гаріботто максимально використала цю ситуацію, і минулої п’ятниці розмістила зображення в своєму акаунті в Instagram, заявивши, що вона “отримала офіційне благословення Папи”.
Близькі до пресслужбі Ватикану джерела повідомили, що зараз проводиться розслідування, щоб визначити, як лайк від Папи Римського виявився під фотографією.
Зазначається, що різними акаунтами Папи в соціальних мережах управляє група людей.
“Ми можемо виключити, що лайки виходили від Святого Престолу, і ми звернулися до Instagram за поясненнями”, – наголосив представник Ватикану.
- Раніше Папа Римський Франциск назвав секс і добру їжу божественним задоволенням.