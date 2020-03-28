Про це повідомляє Reuters.

Благословення “Граду і миру” (Urbi et Orbi) зазвичай відбувається два рази в рік — на Різдво і Великдень. Але в цей раз він прочитав його через пандемію коронавірусу.

Понтифік молився на сходах перед собором Святого Петра у Ватикані під дощем. Він порівняв те, що відбувається у світі з прийдешнім вечором, коли згущується темрява.

“Вона захопила наше життя, наповнивши все оглушливою тишею і болісною порожнечею, яка зупиняє все, коли вона проходить, і ми відчуваємо це в повітрі… Ми боїмося і губимося. Ми усвідомили, що знаходимося в одному човні, всі ми тендітні й дезорієнтовані, але водночас важливі й необхідні, всі ми покликані гребти разом, кожен з нас потребує розради”, – сказав понтифік.

Він також акцентував увагу на роботі лікарів, медсестер, працівників супермаркетів, прибиральників, транспортників, поліціянтів та добровольців, зазначивши, що саме вони, а не багаті та знамениті люди, “пишуть вирішальні події нашого часу”.