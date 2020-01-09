Папа Римський Франциск високо оцінив роботу ОрганізаціЇ з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в напрямку врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це йдеться в його посланні до дипломатичного корпусу Ватикану, опублікованому прес-службою Святого престолу 9 січня.

“Залишаючись в європейському контексті, я хотів би нагадати про важливість підтримки діалогу та поваги міжнародної законності для вирішення “заморожених конфліктів”, які тривають на континенті. … Тут я також хотів би висловити … вдячність за спроби врегулювати конфлікт в східній частині Україна та покласти край стражданням населення”, — зазначив понтифік.

В цьому контексті Папа Римський відзначив внесок Організації з безпеки і співробітництва в Європі в врегулювання конфлікту

“Діалог, а не зброя, є важливим інструментом для вирішення спорів. У зв’язку з цим я хотів би згадати тут про внесок, запропонований, наприклад, в Україні Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ)”, — наголосив голова Римсько-католицької церкви.