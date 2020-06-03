Про це повідомляє британське агентство Reuters.



Понтифік закликав до примирення в Сполучених Штатах, заявивши, що і расизм, і вуличне насильство під час протестів є неприйнятними.

Франциск назвав трагічною смерть Джорджа Флойда в США, а також сказав, що молився за всіх, хто помер через “гріх расизму”, включаючи і Флойда.

“Мої друзі, ми не можемо толерувати расизм в будь-якій формі, або закривати на нього очі. В той же час ми повинні визнати, що насильство недавніх ночей є саморуйнацією. Нічого не досягається насильством і багато втрачається”, – сказав він.

Папа Римський також попросив американців молити Бога про “національне примирення і мир”.

Нагадаємо, кілька днів тому в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий прийом, наступивши коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.

28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили офіс поліції.

30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліціянтами темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.