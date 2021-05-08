Папа Римський Франциск підтримав ідею щодо відмови від патентів на вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Про це, зокрема, інформують агентства Reuters та AFP.

Про це він поінформував у відеозверненні в рамках благодійного концерту “Vax Live” – заходу зі збору коштів для забезпечення справедливого доступу до вакцин.

Йдеться про відмову від захисту інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19. Таке ослаблення патентних правил розширить глобальні поставки і скоротить розрив в вакцинації між багатими і бідними країнами.

У своїй промові понтифік зазначив, що світ заражений “вірусом індивідуалізму”.

“Різновидом цього вірусу є закритий націоналізм, який запобігає, наприклад, інтернаціоналізму вакцин”, – зазначив Папа Франциск.

“Інший різновид – коли ми ставимо закони ринку або інтелектуального ринку чи інтелектуальної власності над законами любові та здоров’я людства”, – додав він, нагадавши про велику кількість смертей, завданих коронавірусом світові.

Відтак понтифік підтримав “універсальний доступ до вакцини та тимчасове припинення прав інтелектуальної власності”. Він наголосив, що відмова від патентів на вакцини проти коронавірусу допоможе збільшити поставки у бідніші країни.

Варто зазначити, що днями адміністрація Байдена заявила, що підтримає ослаблення патентних правил щодо вакцин проти COVID-19. Цей крок є попереднім і не гарантує негайного скасування глобальних патентних правил. Але сигнал підтримки з боку адміністрації Байдена є важливим.

У Європейському Союзі, своєю чергою, повідомили, що готові до діалогу з приводу пропозиції про відмову від захисту інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19.