Про це повідомляється на сайті Ватикану.
Під час традиційної проповіді на площі Святого Петра у Ватикані в неділю, 16 серпня, понтифік заявив, що уважно стежить за подіями в Білорусі після президентських виборів.
“Дорогі браття й сестри, не перестаю молитися за Ліван і за інші трагічні ситуації в світі, які завдають людям страждання”, – сказав Папа Франциск після проказування молитви “Ангел Господній” у неділю.
Він додав: “Моя думка лине також до дорогої Білорусі. Уважно слідкую за післявиборчою ситуацією в цій країні та звертаюся із закликом до діалогу, відмови від насильства і до пошани справедливості та права. Ввіряю всіх білорусів захистові Богородиці, Цариці миру”.
- Протести спалахнули у країні 9 серпня, у день проведення виборів. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.
- На другий день протестів ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. 10 серпня стало відомо про першого загиблого учасника акції.
- 16 серпня близько 200 тисяч білорусів зібралися на “Марш Свободи” у центрі Мінську. Протестувальники вимагають відставки президента країни Олександра Лукашенка. Аналогічні акції проходять й у інших містах Білорусі.
- З 17 серпня в Білорусі оголошено загальнонаціональний страйк.