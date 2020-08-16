Про це повідомляється на сайті Ватикану.

Під час традиційної проповіді на площі Святого Петра у Ватикані в неділю, 16 серпня, понтифік заявив, що уважно стежить за подіями в Білорусі після президентських виборів.

“Дорогі браття й сестри, не перестаю молитися за Ліван і за інші трагічні ситуації в світі, які завдають людям страждання”, – сказав Папа Франциск після проказування молитви “Ангел Господній” у неділю.

Він додав: “Моя думка лине також до дорогої Білорусі. Уважно слідкую за післявиборчою ситуацією в цій країні та звертаюся із закликом до діалогу, відмови від насильства і до пошани справедливості та права. Ввіряю всіх білорусів захистові Богородиці, Цариці миру”.