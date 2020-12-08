Папа Римський Франциск оголосив 2021 рік роком святого Йосипа — з нагоди 150-ї річниці проголошення його покровителем Вселенської церкви — і пообіцяв вірянам спеціальну індульгенцію у зв'язку з пандемією COVID-19.

Про це повідомляє vaticannews.

Апостольська пенітенціарія також видала указ про надання особливих індульгенцій на цей час. Протягом цього періоду віряни матимуть можливість присвятити себе молитві та добрим справам, щоб “отримати за допомогою святого Йосипа розраду і полегшення від серйозних людських і соціальних лих, які беруть в облогу сучасний світ”.

Повна індульгенція надається зокрема й тим, хто не менше 30 хвилин читатиме молитву Отче наш або візьме участь у духовному усамітненні тривалістю не менше одного дня.

Ще один спосіб отримання індульгенцій – читання молитви святому Розарію в сім’ях і серед заручених пар.

Повна милість також надається вірянам, які читатимуть Літанію святому Йосипу (для латинської традиції) або Акафіст святому Йосипу (для візантійської традиції), або будь-яку іншу молитву святому Йосипу, відповідну іншим літургійним традиціям.