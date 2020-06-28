В ході недільної проповіді 28 червня Папа Римський Франциск згадав про повені на заході України.

Про це повідомляє Vatican News.

“Закликаю молитися теж… за тих, кого уразили сильні повені в Західній Україні: нехай же вони досвідчать господнього втішення та братерську допомогу”, – сказав понтифік.

Він виступав з вікна Апостольського палацу.

Крім України, Папа Римський закликав молитися за народів Близького Сходу, зокрема Сирії та Лівану, які страждають через війну.