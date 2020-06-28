Про це повідомляє Vatican News.
“Закликаю молитися теж… за тих, кого уразили сильні повені в Західній Україні: нехай же вони досвідчать господнього втішення та братерську допомогу”, – сказав понтифік.
Він виступав з вікна Апостольського палацу.
Крім України, Папа Римський закликав молитися за народів Близького Сходу, зокрема Сирії та Лівану, які страждають через війну.
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- Президент України Володимир Зеленський заявив, що постраждалих від паводків у західних областях України забезпечать житлом. Влада допоможе відновити пошкоджене житло або надасть нове.
- Паводок на Закарпатті вже завдав збитків інфраструктурі орієнтовною вартістю 125 мільйонів гривень.