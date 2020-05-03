Папа Франциск закликав до міжнародної наукової співпраці, щоб знайти вакцину проти коронавируса, і зазначив, що вона має бути доступною у всьому світі.

Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.

“Насправді важливо об’єднати наукові можливості для пошуку вакцин і методів лікування”, – сказав він.

Папа Франциск звернувся зі зверненням з папської бібліотеки замість площі Святого Петра через карантин в Італії.

Він подякував всім людям у всьому світі, які продовжують в цей час надавати основні послуги.

Він закликав до міжнародної співпраці, щоб боротися з кризою і вірусом, який заразив майже 3,5 мільйона осіб і вбив понад 240 тисяч людей у ​​всьому світі.

Відзначається, що у квітні світові лідери пообіцяли прискорити роботу над тестами, ліками та вакцинами проти COVID-19 і поділитися результатами з усім світом.