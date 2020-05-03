Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.
“Насправді важливо об’єднати наукові можливості для пошуку вакцин і методів лікування”, – сказав він.
Папа Франциск звернувся зі зверненням з папської бібліотеки замість площі Святого Петра через карантин в Італії.
Він подякував всім людям у всьому світі, які продовжують в цей час надавати основні послуги.
Він закликав до міжнародної співпраці, щоб боротися з кризою і вірусом, який заразив майже 3,5 мільйона осіб і вбив понад 240 тисяч людей у всьому світі.
Відзначається, що у квітні світові лідери пообіцяли прискорити роботу над тестами, ліками та вакцинами проти COVID-19 і поділитися результатами з усім світом.
- Віденський аеропорт з понеділка проводитиме тестування пасажирів на коронавірус, щоб дозволити людям, які в’їжджають в Австрію, уникнути необхідності дотримуватися в карантину впродовж 14 днів.