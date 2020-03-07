Про це повідомляє агентство Reuters.
Так, у неділю, 8 березня, проповідь і молитва Angelus Domini (“Ангел Господній”) будуть транслюватися з бібліотеки Апостольського палацу (резиденції Папи Римського). Досі понтифік виступав у неділю на площі Святого Петра перед віруючими.
Колективна аудієнція в середу також відбудеться по відеотрансляції. Її можна буде подивитися як в Мережі, так і по телебаченню.
Допуск гостей на щоденні меси понтифіка в “Будинку Святої Марти” (резиденції Папи, – ред.) припиняється до 15 березня.
Такі заходи вжито, щоб запобігти скупченню людей, які бажають побачити і почути понтифіка, на прохання італійського уряду (через поширення коронавірусу), повідомляє Vatican News.
Як зазначає Reuters, зазвичай у неділю на площі Святого Петра збираються десятки тисяч людей, щоб послухати Папу Римського.
Раніше з’явилася інформація про нездужання Папи Римського Франциска. Повідомлялося, що 83-річний понтифік скасував низку офіційних заходів і аудієнцій через погане самопочуття і вирішив працювати з резиденції.
Згодом в ЗМІ були оприлюднені повідомлення, що Папу Римського перевірили на коронавірус і отримали негативний результат.
Згідно з останніми даними, кількість загиблих від коронавірусу в Італії зросла до 197 осіб. Тільки за останню добу померли 49 людей. Всього в країні було зареєстровано понад 4600 випадків зараження.
- Напередодні у Ватикані був підтверджений перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.
- 3 березня в Україні було підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Випадок зафіксовано в Чернівецькій області у людини, яка подорожувала по містах Італії до 26 лютого.