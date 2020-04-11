Папа Римський Франциск в Страсну п'ятницю провів у Ватикані хресний хід без віруючих і літургію на порожній площі Святого Петра.

Про це повідомляє Vatican News.

Таке рішення було обумовлено умовами загальнонаціонального карантину в Італії через спалах коронавірусу.

У хресній ході взяли участь лікарі Ватикану і медперсонал. Вони несли хрест, символізуючи тих, хто зараз на передовій – рятують життя інфікованих.

Раніше на площі Святого Петра в цей день збиралися тисячі прихожан.

Разом з Папою на площі було п’ять ув’язнених з в’язниці італійського міста Падуя, яке сильно постраждало від епідемії коронавірусу, а також п’ять лікарів і медсестер з Ватикану.

“Сьогодні, в цей момент, розмірковую про розп’ятого Господа і про численні історії розіпятих протягом історії, також і тих сьогоднішніх, розіп’ятих пандемією: лікарів, медсестер і медбратів, монахинь, священиків, які, немов солдати, померли на фронті, які віддали життя за любов, витримавши, як Марія під хрестами, як своїми, так і своєї спільноти, в лікарнях, піклуючись про хворих”, – сказав папа Франциск.

Варто зазначити, що в Італії продовжили карантин до 3 травня. Після цього в країні анонсували поступове відновлення торгівлі та виробництва.

8 березня, Папа Римський Франциск вперше провів недільну проповідь в форматі онлайн-трансляції через загрозу поширення коронавируса.

Нагадаємо, у Ватикані був підтверджений перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Також з’явилася інформація про нездужання Папи Римського Франциска. Повідомлялося, що 83-річний понтифік скасував ряд офіційних заходів і аудієнцій через погане самопочуття і вирішив працювати з резиденції. Згодом в ЗМІ були оприлюднені повідомлення, що Папу Римського перевірили на коронавірус і отримали негативний результат.