Про це повідомляє Reuters.

Зустріч Франциска у священному місті Іраку Наджаф під час ризикованої подорожі Іраком стала першою зустріччю понтифіка з настільки високопоставленим шиїтським священнослужителем.

Після зустрічі Сістані, одна з найважливіших фігур в шиїтському ісламі, закликав світових релігійних лідерів притягнути до відповідальності великі держави. Папа також закликав релігійні громади до спільної роботи.

Крім того, після бесіди з аятолою Франциск попрямував до руїн стародавнього Ура на півдні Іраку, шанованого як місце народження Авраама, батька юдаїзму, християнства та ісламу. Планується, що він виступить з промовою на конференції.

Алі Сістані — одна з найважливіших фігур в шиїтському ісламі як в Іраку, так і за його межами. Він має величезний вплив на політику. 90-річний Сістані рідко зустрічається з ким-небудь і відмовився від переговорів з нинішнім і колишнім прем’єр-міністрами Іраку, за словами близьких до нього офіційних осіб. Сістані погодився зустрітися з Папою за умови відсутності іракських офіційних осіб.