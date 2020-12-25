Папа Римський Франциск у вітальній промові з нагоди Різдва згадав про Україну та конфлікт на Донбасі.

Про це повідомляє Vatican News.

“Нехай же Син Всевишнього підтримає зусилля міжнародної спільноти та залучених країн у дотриманні припинення вогню в Нагірному Карабасі, а також у східних регіонах України, та сприянні діалогові, як єдиному шляху, що веде до миру та примирення”, – зазначив Папа Франциск.

Він також нагадав про екологічну кризу та порушення економічної та соціальної рівноваги, які були загострені пандемією. Папа Римський закликав світ бути єдиним на не зводити бар’єрів.

“Ми всі в одному й тому ж човні”, – зазначив він.

Цього року різдвяні служіння Папи Франциска у Ватикані проходять в онлайновому форматі, без участі запрошених.