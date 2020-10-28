Різдвяні урочистості за участю Папи Римського Франциска в цьому році через епідемію коронавірусу пройдуть без прихожан. Але вони будуть транслюватися онлайн.

Про це пише France24.

У листі іноземним посланцям міністр закордонних справ Ватикану повідомив, що в цьому році різдвяні церемонії приймуть “приватну форму”.

Члени дипломатичного корпусу не будуть присутні на різдвяних урочистостях, проте їх трансляція буде доступна в Інтернеті.

Папа призначив молитву на площі Святого Петра на 8 грудня замість публічного виступу на честь Діви Марії. Також в переддень Різдва він проведе месу, а пізніше звернеться до віруючих з традиційним різдвяним посланням Urbi et orbi (Граду і світу).

Нагадаємо, що Папа Франциск вже проводив службу без прихожан на Великдень. Тоді він молився за завершення пандемії коронавірусу COVID-19 в світі і читав молитву Urbi et Orbi зі сходів базиліки Святого Петра.