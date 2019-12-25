Папа Римський Франциск під час традиційного Різдвяного послання "Urbi et Orbi" ("Граду і світу") нагадав про необхідність встановлення миру в Україні, Сирії та Венесуелі.

Текст послання оприлюднило видання Vatican News.

Послання понтифік виголосив із лоджії ватиканської базиліки Святого Петра.

“Нехай же Христос буде світлом для численних дітей, які страждають від війни та конфліктів на Близькому Сході й у різних країнах світу… Нехай же Відкупитель світу буде світлом для дорогої України, яка прагне конкретних рішень на користь тривалого миру”, – зазначив Папа Римський.

Говорячи про Сирію, понтифік побажав її народу розради.

“Нехай знайде втіху дорогий сирійський народ, який досі не бачить кінця військовим діям, що розтерзали країну протягом цього десятиріччя”, – заявив Франциск.

Папа Римський говорив і про непросту ситуацію в Південній Америці, згадавши соціальну напруженість у Венесуелі.

Також понтифік побажав миру на Святій землі, жителі якої, за його словами, чекають “безпеки та процвітання”.

Крім того, він згадав про біженців та мігрантів, вимушених через несправедливість “перетинати пустелі і моря”, які “нерідко стають для них кладовищами”.

“Існує темрява в особистих, родинних, соціальних стосунках, але Христове світло є більшим. Пітьма присутня в економічних, геополітичних та екологічних конфліктах, але більшим є Христове світло”, – наголосив Папа Римський.

(На відео – з 15:40)