Про це повідомляє Vatican News.
Під час традиційного звернення Urbi et Orbi ( “Місту і світу”) в соборі Святого Петра були присутні кілька священнослужителів.
Папа Римський закликав припинити виробляти зброю і вкладати гроші для лікування і порятунку людей.
“Це не час для того, щоб продовжувати виробляти і продавати зброю, витрачаючи величезні капітали, які можуть бути використані для лікування людей і порятунку життів. Нехай це буде час, в який будуть нарешті припинені тривала війна, яка окропила кров’ю Сирію, конфлікт в Ємені і напружена ситуація в Іраку, а також в Лівані. Нехай це буде час відновлення діалогу між ізраїльтянами і палестинцями для того, щоб знайти стабільне та довготермінове рішення, яке б дозволило обом жити в світі. Нехай припиняться страждання народу, що живе в східних областях України”, – сказав Папа Римський Франциск.
Він також закликав країни до солідарності в боротьбі з коронавірусом. Також Папа наголосив на необхідності скоротити або пробачити борги бідних країн, які страждають від епідемії.
- 12 квітня відзначається Великдень за григоріанським календарем.