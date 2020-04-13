Папа Римський Франциск під час Пасхального богослужіння закликав припинити збройні конфлікти у світі, зокрема в Україні, через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Vatican News.

Під час традиційного звернення Urbi et Orbi ( “Місту і світу”) в соборі Святого Петра були присутні кілька священнослужителів.

Папа Римський закликав припинити виробляти зброю і вкладати гроші для лікування і порятунку людей.

“Це не час для того, щоб продовжувати виробляти і продавати зброю, витрачаючи величезні капітали, які можуть бути використані для лікування людей і порятунку життів. Нехай це буде час, в який будуть нарешті припинені тривала війна, яка окропила кров’ю Сирію, конфлікт в Ємені і напружена ситуація в Іраку, а також в Лівані. Нехай це буде час відновлення діалогу між ізраїльтянами і палестинцями для того, щоб знайти стабільне та довготермінове рішення, яке б дозволило обом жити в світі. Нехай припиняться страждання народу, що живе в східних областях України”, – сказав Папа Римський Франциск.

Він також закликав країни до солідарності в боротьбі з коронавірусом. Також Папа наголосив на необхідності скоротити або пробачити борги бідних країн, які страждають від епідемії.