Папа Римський Франциск у своєму спеціальному посланні закликав світову спільноту списати борги бідним державам, які особливо постраждали від пандемії коронавірусу.

Послання Папи розміщено на сайті Ватикану.

Папа нагадав про те, що глобальне використання природних ресурсів “південних країн” привело до появи “боргу”, який тепер варто повернути, “відновивши справедливість”.

“Я повторюю свій заклик до списання боргів найбільш вразливим країнами на знак визнання наслідків медичної, соціальної та економічної кризи, з якими вони зіткнулися через COVID-19”, – наголосив понтифік.

Папа Римський також закликав “відновити землю” та клімат.

“У нас закінчується час і нам потрібно зробити все, що в наших силах, щоб обмежити глобальне підвищення температури під порогом, який закріплено у Паризькій кліматичній угоді. Вихід за його межі може виявитися катастрофічним, особливо для бідних громад у всьому світі. Я запрошую всі країни прийняти більш амбітні національні цілі щодо скорочення викидів, готуючись до важливого Кліматичного саміту (COP 26) у Глазго”, — наголосив голова Католицької церкви.

Нагадаємо, у Ватикані був підтверджений перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Також з’явилася інформація про нездужання Папи Римського Франциска. Повідомлялося, що 83-річний понтифік скасував ряд офіційних заходів і аудієнцій через погане самопочуття і вирішив працювати з резиденції. Згодом в ЗМІ були оприлюднені повідомлення, що Папу Римського перевірили на коронавірус і отримали негативний результат.