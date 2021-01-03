Про це повідомляє агентство Reuters.
Він зазначив, що ці всі випадки засмутили його. І закликав докласти більше зусиль у новому році для турботи один про одного.
“Ці люди не думали про тих, хто залишався вдома, про економічні проблеми людей, які постраждали від перебування в ізоляції, про хворих. Вони думали тільки про те, щоб повеселитися у відпустці. Це мене дуже засмутило”, – сказав Папа Римський.
- Папа Римський Франциск у вітальній промові з нагоди Різдва згадав про Україну та конфлікт на Донбасі. Він також нагадав про екологічну кризу та порушення економічної та соціальної рівноваги, які були загострені пандемією. Папа Римський закликав світ бути єдиним на не зводити бар’єрів.