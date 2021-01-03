Папа Римський Франциск розкритикував тих, хто відправляється на відпочинок під час жорсткого карантину у своїх країнах. Ці люди, на його думку, не думали про інших у складний час.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Він зазначив, що ці всі випадки засмутили його. І закликав докласти більше зусиль у новому році для турботи один про одного.

“Ці люди не думали про тих, хто залишався вдома, про економічні проблеми людей, які постраждали від перебування в ізоляції, про хворих. Вони думали тільки про те, щоб повеселитися у відпустці. Це мене дуже засмутило”, – сказав Папа Римський.