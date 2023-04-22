З 20 квітня Twitter почав видаляти "сині галочки" з акаунтів, які підтверджують, що ними користуються відомі особи. Зокрема без такого підтвердження залишились Папа Римський Франциск, мільярдер та співзасновник корпорації Microsoft Білл Гейтс, а також відомий португальський футболіст Кріштіану Роналдо.

Про це повідомляє Reuters.

Відтоді, як власником соцмережі став мільярдер та винахідник Ілон Маск, спосіб отримання так званих “синіх галочок”, які надавалися відомим особам, журналістам, керівникам, політикам і установам після перевірки їхніх осіб, суттєво змінився.

У листопаді 2022 року Маск заявив, що Twitter почне стягувати 8 доларів на місяць за підтвердження акаунту, намагаючись отримати більше джерел доходу, окрім реклами. Пізніше компанія запропонувала галочки в інших кольорах – золотий для підприємств і сірий для урядових і багатосторонніх організацій та посадових осіб.

Папа Римський, який втратив синю галочку, згодом отримав сіру позначку перевірки в Twitter.

Ватикан, для якого втрата “синьої галочки” стала несподіваною, заявив, що знав, про зміни, які плануються у Twitter, однак наголосив, що акаунти Папи Римського мають понад 53 мільйони підписників.

“Очікуючи на інформацію про нову політику платформи, Святий Престол сподівається, що вони включатимуть сертифікацію автентичності облікових записів”, — йдеться в повідомленні.

Деякі особистості, такі як баскетбольна зірка Леброн Джеймс і письменник Стівен Кінг, все ще мали сині галочки, мабуть, завдяки самому Маску.

Кінг, який раніше називав підхід Маска до змін у Twitter “жахливими”, написав у своєму профілі, що він не підписувався на Twitter Blue та не залишав свій номер телефону, як це вказано у соцмережі.

У відповідь Маск залишив коментар “Будь ласка, намасте” та додав емодзі складених рук.

The Verge повідомило, що Леброн Джеймс, який раніше заявив, що не платитиме за перевірку, не заплатив за збереження галочки.

Маск написав у Twitter: “Я особисто плачу за кілька”, а пізніше додав “Просто Шатнер, Леброн і Кінг”, маючи на увазі актора “Зоряного шляху” Вільяма Шатнера, який минулого місяця скаржився на те, що був змушений платити, щоб зберегти його синю галочку.

Серед тих, хто втратив свої значки, були колишній президент США Дональд Трамп і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян.

21 квітня Twitter також видалив позначку “фінансується урядом” з облікових записів американського Національного громадського радіо (NPR), British Broadcasting Corp і громадського мовника Canadian Broadcasting Corporation (CBC).

Зникла також позначка “китайське державне ЗМІ” з облікових записів Xinhua News, а також журналістів, пов’язаних з урядовими виданнями.