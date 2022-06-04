Про це повідомило британське видання The Guardian.

Відомо, що під час зустрічі з групою молоді у дворі Сан-Дамазо українська дитина запитала у Франциска, чи може він приїхати до України, щоби захистити всіх дітей, які перебувають там.

Понтифік відповів, що він постійно думає про дітей, які перебувають в Україні. Також Франциск додав, що має намір відвідати державу, однак необхідно дочекатися “слушного моменту”. Наразі він відправив до України кількох представників, щоби ті допомагали людям і були поруч із ними.

“Нелегко приймати рішення, яке може нанести решті світу більше шкоди, ніж користі. Я маю дочекатися слушного моменту, щоби зробити це (відвідати Україну — прим. ред.)”, — повідомив Папа Римський.

За його словами, невдовзі він зустрінеться з представниками української влади, щоби обговорити можливість робочого візиту.