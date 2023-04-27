Папа Римський Франциск вперше дозволить жінкам голосувати на впливовій всесвітній зустрічі єпископів у жовтні.

Про це повідомляє BBC.

За рішенням Папи Франциска п’ятьом монахиням вперше в історії нададуть право голосу на Синоді, що є папським дорадчим органом. Раніше жінки могли бути присутніми на зборах лише як спостерігачки.

На Конференції жіночих свячень зауважили, що протягом багатьох років представники Ватикану і єпископи чинили опір, пересуваючи ворота з кожним синодом, аби пояснити, чому жінкам не дозволяли голосувати.

“Ми сподіваємося, що Синод продовжить розвиватися в повністю представницький орган народу Божого”, — йдеться в повідомленні.

Також всупереч ще однієї традиції Папа Франциск заявив, що право голосу також буде поширене на 70 обраних не кліричних членів релігійної спільноти. Це дозволить Синоду перестати бути зібранням виключно церковної ієрархії.

Папа Римський сподівається, що половиною з них будуть жінки. Також він наголосив на важливості залучення молоді.