російсько-українська війна

29 листопада

00:03 Столтенберг заявив, що очікує на діалог щодо постачання систем ППО Україні

28 листопада

23:45 Apple погрожували заблокувати Twitter в App Store – Ілон Маск
23:25 Папа Римський Франциск назвав Росію країною-агресором, але наголосив, що росіяни у цій війні – не найжорстокіші
23:14 «Ми очікуємо на резолюцію Конгресу щодо визнання РФ спонсоркою тероризму» – Порошенко
22:27 Через расистські висловлювання ВООЗ перейменували «віспу мавп» у mpox
22:20 У Ладижині ввели надзвичайну ситуацію – 18 тисяч мешканців без теплового опалення
Партнерський матеріал
22:12 Які проблеми вирішує відеоспостереження у багатоквартирному будинку?
21:09 З початку повномасштабного вторгнення РФ завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні
20:19 Порушення санкцій включили до списку «злочинів у ЄС»
Партнерський матеріал
20:16 Турбота про зір та очі: важливі поради
19:50 З початку відключень електроенергії кількість загиблих у ДТП зросла у шість разів – речник патрульної поліції в Києві
19:27 Москва в односторонньому порядку скасувала засідання комісії з Договору СНО між РФ та США
18:54 Зеленський спільно з прем’єр-міністром Нідерландів обговорили оборонну співпрацю
18:18 У Варшаві перейменували алею біля посольства Росії на честь «Жертв російської агресії»
17:45 Турецькі війська майже готові до наземної операції в Сирії – Reuters
17:11 У Херсоні затримали співробітників СІЗО, котрі утримували українських патріотів під час окупації
16:51 Бойовий медик отримав біонічний протез руки та надалі рятуватиме побратимів на фронті
16:39 В Одесі затримано агента, який передавав розвіддані про ППО через російських «журналістів» (фото)
15:59 Названо головне слово 2022 року за версією американського словника Вебстера
15:24 Глави МЗС країн Північної Європи та Балтії прибули до Києва
15:17 У Львівській області скоротили перелік критичної інфраструктури, де не вимикають світло
Партнерський матеріал
13:53 Як придбати супутниковий термінал Starlink: покрокові інструкції від поштових операторів
12:52 В Україні на фронті перебувають понад 50 тисяч українських захисниць
12:21 Розміщені в Україні системи ППО Patriot були б значно ефективнішими — євродепутат з Польщі
11:46 Росія готується до нової ракетної атаки — ОК «Південь»
11:05 У Луганській області окупанти лише після перших заморозків заговорили про ремонт опалення — ОВА
10:39 Бельгія надасть Україні 150 тисяч євро для культурної сфери
10:10 На МКС відправили дві мінілабораторії, які створили школярі з України — Зеленська
09:35 У Польщі у центрі з українськими переселенцями сталося масове отруєння

Папа Римський Франциск назвав Росію країною-агресором, але наголосив, що росіяни у цій війні – не найжорстокіші

Папа Римський Франциск заявив, що РФ є нападником в російсько-українській війні, наголосивши, що українці – народ-мученик. Проте, найбільші прояви жорстокості понтифік приписав не самим росіянам, а представникам національних меншин Росії.

Понеділок, 28 листопада 2022, 23:25
Підтримати

Про це інформує Vatican News.

Журналіст Джерард О’Коннелл в інтерв’ю для щомісячного єзуїтського журналу “Америка” запитав у понтифіка стосовного його ставлення до російсько-української війни та чому для багатьох людей у Сполучених Штатах виглядає так, немов Папа не хоче прямо критикувати Росію за її агресію проти України, а обмежується загальними фразами про мир.

Папа Франциск заперечив таке враження та наголосив, що Росія – країна-агресор:

“Коли я говорю про Україну, то говорю про народ-мученик, мученицький народ. Якщо існує мученицький народ, то є той, хто його мучить. Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, тому що маю багато інформації про жорстокість військ, які вторгаються”.

Та попри визнання жорстокості дій російських військ на українській території, понтифік наголосив, що не вважає у цій війні росіян найжорстокішими – такими він назвав представників інших народностей цієї держави. 

“Загалом, найжорстокішими є, мабуть, ті, хто з Росії, але не належить до російської традиції, наприклад, чеченці, буряти і так далі. Безумовно, той, хто нападає, – це російська держава. Це цілком зрозуміло. Іноді я намагаюся не конкретизувати, щоб не образити, а радше засудити в загальному, хоча добре відомо, кого я засуджую. Не обов’язково вказувати ім’я та прізвище”, – заявив Папа.

Він стверджує, що ходив до російського посольства на другий день після широкомасштабного вторгнення з посланням для президента РФ Володимира Путіна, а також неодноразово спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським.

“Я працюю над отриманням списків ув’язнених, як цивільних, так і військових, і надсилаю їх російському урядові, і відповідь завжди була дуже позитивною”, – розповів Папа.

Він повідомив про плани відвідати Москву та Київ, а не звинувачує у війні Путіна тому, що “це вже відомо..всі знають мою позицію, з Путіним чи без Путіна, не називаючи його імені.”. 

Понтифік згадав про 90-ті роковини Голодомору – акту геноциду, який влаштував радянський режим проти українського народу у 1932-1933 роках:

“Хочу зазначити, що цими днями припадає річниця Голодомору, геноциду, який Сталін вчинив проти українців (у 1932-33 роках). Я вважаю доречним згадати про це як про історичний попередник [нинішньої] війни”.

Теги: війна, країна-агресор, Папа Римський Франциск, Папа Римський, російсько-українська війна, ватикан

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook