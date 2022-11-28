Папа Римський Франциск заявив, що РФ є нападником в російсько-українській війні, наголосивши, що українці – народ-мученик. Проте, найбільші прояви жорстокості понтифік приписав не самим росіянам, а представникам національних меншин Росії.

Про це інформує Vatican News.

Журналіст Джерард О’Коннелл в інтерв’ю для щомісячного єзуїтського журналу “Америка” запитав у понтифіка стосовного його ставлення до російсько-української війни та чому для багатьох людей у Сполучених Штатах виглядає так, немов Папа не хоче прямо критикувати Росію за її агресію проти України, а обмежується загальними фразами про мир.

Папа Франциск заперечив таке враження та наголосив, що Росія – країна-агресор:

“Коли я говорю про Україну, то говорю про народ-мученик, мученицький народ. Якщо існує мученицький народ, то є той, хто його мучить. Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, тому що маю багато інформації про жорстокість військ, які вторгаються”.

Та попри визнання жорстокості дій російських військ на українській території, понтифік наголосив, що не вважає у цій війні росіян найжорстокішими – такими він назвав представників інших народностей цієї держави.

“Загалом, найжорстокішими є, мабуть, ті, хто з Росії, але не належить до російської традиції, наприклад, чеченці, буряти і так далі. Безумовно, той, хто нападає, – це російська держава. Це цілком зрозуміло. Іноді я намагаюся не конкретизувати, щоб не образити, а радше засудити в загальному, хоча добре відомо, кого я засуджую. Не обов’язково вказувати ім’я та прізвище”, – заявив Папа.

Він стверджує, що ходив до російського посольства на другий день після широкомасштабного вторгнення з посланням для президента РФ Володимира Путіна, а також неодноразово спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським.

“Я працюю над отриманням списків ув’язнених, як цивільних, так і військових, і надсилаю їх російському урядові, і відповідь завжди була дуже позитивною”, – розповів Папа.

Він повідомив про плани відвідати Москву та Київ, а не звинувачує у війні Путіна тому, що “це вже відомо..всі знають мою позицію, з Путіним чи без Путіна, не називаючи його імені.”.

Понтифік згадав про 90-ті роковини Голодомору – акту геноциду, який влаштував радянський режим проти українського народу у 1932-1933 роках: