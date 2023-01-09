Папа Римський Франциск заявив, що війни, де цивільні території зазнають "безладного знищення", як в Україні, є "злочином проти Бога та людства".

Про це повідомило Reuters.

Понтифік зазначив, що в Україні триває війна “з її слідами смерті та руйнування, з її нападами на цивільну інфраструктуру, які спричиняють загибель не лише від обстрілів та актів насильства, але також від голоду та холоду”. Про це Папа Римський заявив під час щорічної промови перед дипломатами, акредитованими у Ватикані. Він виступив з оглядом ситуації у світі, який неофіційно вважають його зверненням “про стан світу”.

За його словами, “будь-який акт війни, спрямований на невибіркове знищення цілих міст або величезних територій з їхніми мешканцями, є злочином проти Бога та людства, який заслуговує твердого та однозначного засудження”.

“На жаль, сьогодні також посилюється ядерна загроза, і світ знову відчуває страх і страждання”, – промовив він, нагадавши про кубинську ракетну кризу 1962 року.

Також Папа Римський укотре закликав повністю заборонити ядерну зброю. Він додав, що володіння нею з міркувань стримування є “аморальним”.