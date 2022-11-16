16 листопада Папа Римський Франциск засудив останню хвилю ракетних обстрілів України, закликавши до припинення вогню, щоби запобігти ризику ескалації, і попросивши Бога "поспішити" його припинити. Втім, не згадав нічого про РФ, яка є причиною цієї війни.

Про це повідомляє Reuters.

Він виступив на загальній аудієнції на площі Святого Петра, доки у НАТО досліджували повідомлення про те, що вибух у польському селі поблизу кордону з Україною був спричинений російськими ракетами. Про цей інцидент він також не згадував.

“Я з болем і занепокоєнням дізнався про нову і ще жорстокішу ракетну атаку в Україні, яка спричинила загибель людей та пошкодження значної частини цивільної інфраструктури”, — сказав Франциск італійською мовою.

Він сказав, що варто молитися, щоби “Господь навернув серця тих, хто все ще робить ставку на війну, і щоб прагнення до миру запанувало в мученицькій Україні”. Також він закликав уникнути ескалації та відкрити шлях до припинення вогню та діалогу.

ДОВІДКА: 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.

У міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що ракета, яка 15 листопада влучила у польському селі Пшеводув, що поблизу з українським кордоном – це ракета російського виробництва.