Про це повідомляє Reuters.
Він виступив на загальній аудієнції на площі Святого Петра, доки у НАТО досліджували повідомлення про те, що вибух у польському селі поблизу кордону з Україною був спричинений російськими ракетами. Про цей інцидент він також не згадував.
“Я з болем і занепокоєнням дізнався про нову і ще жорстокішу ракетну атаку в Україні, яка спричинила загибель людей та пошкодження значної частини цивільної інфраструктури”, — сказав Франциск італійською мовою.
Він сказав, що варто молитися, щоби “Господь навернув серця тих, хто все ще робить ставку на війну, і щоб прагнення до миру запанувало в мученицькій Україні”. Також він закликав уникнути ескалації та відкрити шлях до припинення вогню та діалогу.
ДОВІДКА: 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.
Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.
У міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що ракета, яка 15 листопада влучила у польському селі Пшеводув, що поблизу з українським кордоном – це ракета російського виробництва.
- Ввечері 15 листопада російські загарбники масовано атакували Україну, було здійснено 85 ракетних ударів.
- Внаслідок обстрілів по всій території України запровадили екстрені відключення світла.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенерг прокоментував вибух на території Польщі, який стався внаслідок падіння ракети, під час масованого ракетного удару РФ по Україні 15 листопада.