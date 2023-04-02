Вчора, 1 квітня, Папу Римського Франциска виписали з лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, після того, як його було шпиталізовано 29 березня з діагнозом бронхіту інфекційного походження.

Про це інформує пресслужба Святого Престолу.

Як повідомляли #Букви, 29 березня Папу Римського Франциска госпіталізували на декілька днів для лікування респіраторної інфекції.

Зазначено, що перед тим, як залишити лікарню, Франциск висловив подяку ректору Франко Анеллі, його помічниками та медичному персоналу. Крім того, Папа Римський привітався з людьми, які чекали на нього біля будівлі. Він також обійняв пару, які цієї ночі втратила доньку, проказавши разом з ними молитву.

Як зауважили в пресслужбі, з лікарні Папа від’їхав до базиліки Santa Maria Maggiore. Перед чудотворною іконою Пресвятої Богородиці Salus Populi Romani він підніс молитву за дітей, яких відвідував у відділенні Педіатричної онкології та дитячої нейрохірургії.

Нагадаємо, що понтифік, який у молодості страждав від важкої пневмонії та йому видалили частину легені, нещодавно мав проблеми зі здоров’ям. Його часто бачили з палицею, а іноді Папа також користується інвалідним візком через біль у правому коліні. Минулого року він скасував поїздку до Демократичної Республіки Конго та Південного Судану після того, як лікарі сказали, що йому також доведеться пропустити наступну поїздку до Канади, якщо він не погодиться на ще 20 днів терапії та відпочинку для коліна.

Варто додати, що Папа Франциск також страждає від дивертикуліту, загального захворювання, яке може викликати запалення або інфекцію товстої кишки. У 2021 році йому зробили операцію з видалення частини товстої кишки.