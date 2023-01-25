Про це повідомило Vatican News.

За його словами, приїхали на візит провідники різних віровизнань, які є в Україні.

“Нехай же в наших думках і наших молитвах не забракне згадки про багатостраждальну Україну”, – наголосив Папа Франциск. “Сьогодні вранці я мав зустріч з провідниками різних віровизнань, які є в Україні, всі згуртовані, й вони розповіли мені про біль цього народу. Ніколи не забуваймо, кожного дня, молитися за остаточний мир в Україні”.

Митрополит Епіфаній у Twitter написав, що попросив понтифіка продовжити молитву за нашу країну.

“Як ВРЦіРО ми справді зібрані разом подібно до дітей, що збираються звідусіль, коли хворіє мати. Таку аналогію вжив Папа Франциск під час нашої зустрічі сьогодні ранком. Ми є різні, але наша Мати – Україна. Просили Папу продовжити молитву про Україну і боротьбу за правду”, — зазначив він.

Папа Римський Франциск запевнив, що молиться за України.

“Не сумнівайтеся, я молюся за вас! Ношу вас у моєму серці та благаю Бога, щоби Він змилувався над цим настільки відважним народом!”, — підкреслив понтифік.