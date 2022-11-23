23 листопада під час зустрічі з паломниками Папа Франциск знову висловився щодо України, пом’янувши жертви Голодомору, назвавши його геноцидом.

Про це повідомляє Vatican News.

“Пам’ятаймо про багатостраждальну Україну. Цієї суботи припадає річниця жахливого геноциду Голодомору, масового вбивства голодом у 1932-1933 роках, штучно спровокованого Сталіном. Молімося за жертви цього геноциду, і молімося за численних українців, дітей і жінок, похилих віком, малят, які сьогодні зазнають мучеництва агресії”, — сказав Папа Франциск.

Також кілька хвилин перед цим, складаючи побажання учасникам та вболівальникам чемпіонату світу з футболу, що розпочався у Катарі, він побажав, аби ця подія стала “нагодою для зустрічі та гармонії між народами, сприяючи братерству та мирові”.

Папа закликав молитися за мир у світі й за завершення всіх конфліктів, особливо пам’ятаючи про жахливі страждання “дорогого й багатостраждального українського народу”.