Про це повідомляє Vatican News.

“Пам’ятаймо про багатостраждальну Україну. Цієї суботи припадає річниця жахливого геноциду Голодомору, масового вбивства голодом у 1932-1933 роках, штучно спровокованого Сталіном. Молімося за жертви цього геноциду, і молімося за численних українців, дітей і жінок, похилих віком, малят, які сьогодні зазнають мучеництва агресії”, — сказав Папа Франциск.

Також кілька хвилин перед цим, складаючи побажання учасникам та вболівальникам чемпіонату світу з футболу, що розпочався у Катарі, він побажав, аби ця подія стала “нагодою для зустрічі та гармонії між народами, сприяючи братерству та мирові”.

Папа закликав молитися за мир у світі й за завершення всіх конфліктів, особливо пам’ятаючи про жахливі страждання “дорогого й багатостраждального українського народу”.