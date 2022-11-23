Про це повідомляє Vatican News.
“Пам’ятаймо про багатостраждальну Україну. Цієї суботи припадає річниця жахливого геноциду Голодомору, масового вбивства голодом у 1932-1933 роках, штучно спровокованого Сталіном. Молімося за жертви цього геноциду, і молімося за численних українців, дітей і жінок, похилих віком, малят, які сьогодні зазнають мучеництва агресії”, — сказав Папа Франциск.
Також кілька хвилин перед цим, складаючи побажання учасникам та вболівальникам чемпіонату світу з футболу, що розпочався у Катарі, він побажав, аби ця подія стала “нагодою для зустрічі та гармонії між народами, сприяючи братерству та мирові”.
Папа закликав молитися за мир у світі й за завершення всіх конфліктів, особливо пам’ятаючи про жахливі страждання “дорогого й багатостраждального українського народу”.
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