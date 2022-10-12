Про це повідомляє CNN.

Про це понтифік заявив під час ранкової аудієнції на площі Святого Петра у середу, 12 жовтня. Папа Римський наголосив, що “несе їхній (українців – ред.) біль у собі”.

За словами Папи Франциска, в ці дні його серце “звернене” до народу України, насамперед до тих українців, чиї міста потрапили під ракетні обстріли.

“Я ношу їхній біль у собі і приношу його Господу в молитві… Нехай Дух Господа перемінить серця тих, хто має в руках результат війни, щоб ураган насильства міг припинитися і щоб мир у справедливості міг бути відновлений”, – наголосив він.

ДОВІДКА: 10 жовтня Росія завдала масованого обстрілу по Україні, випустивши десятки ракет та дронів. Згідно з даними, внаслідок злочинних дій окупантів загинуло 19 осіб, ще 105 – поранені. Також відомо, що за 10 жовтня РФ випустила по території України 84 крилаті ракети та 24 безпілотники. Їхня середня загальна вартість – $400–700 млн.