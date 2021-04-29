Про це він заявив у коментарі італійській газеті la Reppublica.
Зокрема, Сандрі наголосив, що Папа Римський Франциск готовий бути посередником у переговорах двох президентів, оскільки понтифік усіляко підтримує мирні процеси.
“Конгрегація не знає про зустріч президентів України та Росії, але вірить, що посередництво Святого Престолу все-таки може відбутися після роботи мінської групи. Водночас Сандрі стверджує, що Папа Франциск міг би взяти участь у цьому (переговорах Зеленського і Путіна, – ред.), як він це вже зробив, щоб допомогти примиренню, в інших випадках”, – повідомляє видання.
Кардинал зазначив, що за принципом посередництва вже працює мінська група, однак Ватикан може приєднатися, якщо буде така необхідність.
“Я вважаю, що будь-яка підтримка від Святого Престолу може бути здійснена в рамках цієї роботи”, – сказав Сандрі.
Дипломат Ватикану запевнив, що Папа може зробити свій внесок, як це робив заради вирішення інших конфліктів.
“Я згадую, наприклад, про зустріч, яку він провів з Аль-Сістані в Іраку, та інші подібні зустрічі”, – додав кардинал.
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч із Володимиром Путіним обов’язково відбудеться, і це має статися на території, яка “уособлює мир та діалог”. На запитання, чи міг би таким майданчиком для перемовин стати Рим або Ватикан, президент України відповів, що Ватикан є ідеальним місцем для діалогу про мир.