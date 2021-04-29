Кардинал Леонардо Сандрі заявив, що Конгрегації Східних церков, яка виконує функції дипломатичного відомства Ватикану, нічого не відомо про ймовірну зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом РФ Володимиром Путіним. Однак країна готова організувати ці переговори.

Про це він заявив у коментарі італійській газеті la Reppublica.

Зокрема, Сандрі наголосив, що Папа Римський Франциск готовий бути посередником у переговорах двох президентів, оскільки понтифік усіляко підтримує мирні процеси.

“Конгрегація не знає про зустріч президентів України та Росії, але вірить, що посередництво Святого Престолу все-таки може відбутися після роботи мінської групи. Водночас Сандрі стверджує, що Папа Франциск міг би взяти участь у цьому (переговорах Зеленського і Путіна, – ред.), як він це вже зробив, щоб допомогти примиренню, в інших випадках”, – повідомляє видання.

Кардинал зазначив, що за принципом посередництва вже працює мінська група, однак Ватикан може приєднатися, якщо буде така необхідність.

“Я вважаю, що будь-яка підтримка від Святого Престолу може бути здійснена в рамках цієї роботи”, – сказав Сандрі.

Дипломат Ватикану запевнив, що Папа може зробити свій внесок, як це робив заради вирішення інших конфліктів.

“Я згадую, наприклад, про зустріч, яку він провів з Аль-Сістані в Іраку, та інші подібні зустрічі”, – додав кардинал.