Секретар у справах стосунків Святого Престолу з державами і міжнародними організаціями архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер заявив, що Папа Римський Франциск може здійснити візит до України вже у серпні цього року.

Про це він розповів в інтерв’ю італійській новинній програмі Tg1, передає VATICAN NEWS.

За словами Ґаллаґера, рішення щодо візиту Папи Франциска до України, буде розглядатись після його візиту до Канади. Якщо воно буде ухвалено, то не виключено, що до Києва понтифік навідається вже у серпні цього року.

Однак він уточнив, що багато чого залежатиме від того, як пройде візит до Канади, зокрема, як понтифік переноситиме цю подорож, “яка також є дуже вимогливою”.

“Папа дуже переконаний у тому, що якщо зможе здійснити візит, це може мати позитивні результати”, – сказав Ґаллаґер.

Більш того, окрім візиту до України Папа Римський готовий здійснити поїздку і до Москви, щоб зустрітись з російською владою.

“Наші контакти з РФ в цей період мають радше інституційний характер через Апостольського нунція в Москві і через російського посла тут, при Святому Престолі. Поза тим немає більших прямих або особистих контактів”, – наголосив він.

Також Ґаллаґер зауважив, що не виключає зустрічі Папи Римського з очільником РПЦ патріархом Кирилом.

“Я думаю, що якщо патріарх і Святіший Отець поїдуть до Казахстану на цю велику конференцію релігій світу, то так, зустріч відбудеться. Потрібно пробувати долати труднощі та непорозуміння, що стосуються єдності церкви”, сказав він.