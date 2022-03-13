Пара Римський Франциск закликав світ молитися за мир в Україні, а Маріуполь, який зараз потерпає від блокади та постійних обстрілів з боку росіян, він назвав містом-мучеником.

Про це понтифік написав у Twitter.

“Місто, назване на честь Діви Марії, Маріуполь, стало містом-мучеником страшної війни, яка знищує Україну”, – написав Папа Римський.

Понтифік написав, що зараз Україна зіштовхується з варварством вбивства дітей, невинних людей і беззахисних мирних жителів, для чого немає вагомих стратегічних причин.

“Неприйнятна збройна агресія повинна припинитися, перш ніж перетворить міста на кладовища”, – наголосив він.

Усі дописи понтифіка протягом останньої доби стосуються України. Папа Франциск закликає молитися за Україну, допомагає діями та реакціями, “не спати” та не мовчати”.

“Одна з драм нашого часу — закривати очі на реальність і повертатися до неї спиною”, – йдеться в одному з дописів понтифіка.