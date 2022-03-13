Про це понтифік написав у Twitter.
“Місто, назване на честь Діви Марії, Маріуполь, стало містом-мучеником страшної війни, яка знищує Україну”, – написав Папа Римський.
Понтифік написав, що зараз Україна зіштовхується з варварством вбивства дітей, невинних людей і беззахисних мирних жителів, для чого немає вагомих стратегічних причин.
“Неприйнятна збройна агресія повинна припинитися, перш ніж перетворить міста на кладовища”, – наголосив він.
Усі дописи понтифіка протягом останньої доби стосуються України. Папа Франциск закликає молитися за Україну, допомагає діями та реакціями, “не спати” та не мовчати”.
“Одна з драм нашого часу — закривати очі на реальність і повертатися до неї спиною”, – йдеться в одному з дописів понтифіка.
- Нагадаємо, на сьогодні вже 2187 маріупольців загинули від атак з боку РФ.
- Протягом останньої доби в Маріуполі було здійснено 22 бомбардування, по місту скинуто 100 авіабомб.
- Відомий пастор з Маріуполя Геннадій Мохненко втратив на війні свою прийомну доньку. Пастор сказав, що те, що армія РФ зараз робить у його місті – це геноцид.