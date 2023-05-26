Джерело: Папа Римський в інтерв’ю Telemundo.

Розповідаючи про свою зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, коли останній здійснив візит в Італію 13 травня, Франциск сказав, що наша держава має “дуже велику силу”. Також він додав, що українці “не мріють про мирні перемовини”.

“Вони [українці] не так і мріють про мирні перемовини, тому що український блок – направду дуже сильний: уся Європа, Сполучені Штати. Інакше кажучи, вони самі мають дуже велику силу”, – сказав він.

На питання, чи не повинна Росія для досягнення миру повернути окуповані території Україні, Папа Римський зауважив, що це – “політична проблема”.

“Це політична проблема. Миру буде досягнуто того дня, коли вони [Україна і Росія] зможуть говорити одне з одним – або самі, або через інших. Якщо вони не будуть говорити… це політичне питання”, – йдеться в повідомленні.