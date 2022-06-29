Про це інформує американський телеканал CNN.
“Щодня ношу в серці дорогу й вимучену Україну, котра продовжує відчувати безперервні варварські атаки, подібні до Кременчуцького торгового центру”, – зазначив Понтифік у середу у своїй молитві “Ангел Господній”, відзначаючи католицьке свято св. Петро і Павло.
Він наголосив, що молиться, аби “ця божевільна війна незабаром закінчилася”. Папа Римський також закликав вистояти, не втомлюючись у молитві за мир.
Внаслідок нападу на торговий центр у понеділок загинули щонайменше 18 осіб, ще 58 отримали поранення.
Наразі підрозділи ДСНС обстежили та розібрали уламки будівельних конструкцій на 75% загальної площі об’єкта.
- Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав не дозволити війні в Україні перетворитися на повсякденність. На 109 день повномасштабної війни, розв’язаної РФ проти України, російські війська продовжують наступ та спроби захопити українські населені пункти на сході. Збройні сили України та загони територіальної оборони опираються агресії.
- Раніше Папа Римський закликав зняти блокаду українського зерна.
- Також Папа Римський Франциск повторив своє звернення до світових лідерів з проханням знайти дипломатичне рішення для припинення війни в Україні.
- Стало відомо, що Папа Римський закликав очільника Російської православної церкви патріарха Кирила не бути “вівтарем Путіна”.