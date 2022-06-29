Папа Римський Франциск назвав російський авіаудар по торговому центру в українському місті Кременчук, "варварською" атакою на країну. Він висловив сподівання, що війна скоро скінчиться та закликав молитись за мир.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Щодня ношу в серці дорогу й вимучену Україну, котра продовжує відчувати безперервні варварські атаки, подібні до Кременчуцького торгового центру”, – зазначив Понтифік у середу у своїй молитві “Ангел Господній”, відзначаючи католицьке свято св. Петро і Павло.

Він наголосив, що молиться, аби “ця божевільна війна незабаром закінчилася”. Папа Римський також закликав вистояти, не втомлюючись у молитві за мир.

Внаслідок нападу на торговий центр у понеділок загинули щонайменше 18 осіб, ще 58 отримали поранення.

Наразі підрозділи ДСНС обстежили та розібрали уламки будівельних конструкцій на 75% загальної площі об’єкта.