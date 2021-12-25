З лоджії базиліки Святого Петра у Римі понтифік говорив про необхідність діалогу у світі. Він сказав, що діалог може вирішити конфлікт та дає довготривалу взаємну вигоду.

Відео з привітанням Папи Римського опублікувало Живе телебачення.

“У час, коли у говорять про народження спасителя, ми бачимо багато конфліктів, криз і протиріч у світі. Вони, здається, ніколи не закінчуються. І ми настільки звикли до цього, що бачимо, як замовчуються величезні трагедії. Ми ризикуємо не чути крики болю і відчаю багатьох наших братів і сестер”, – сказав Папа.

Він зауважив, що вірячи очікують від Ісуса Христа допомоги для вирішення конфліктів по всьому світі. Папа Римський висловив сподівання, що й Україні вдасться уникнути нового конфлікту.

“Стань світлом і підтримкою для тих, які вірять і діють, прямуючи також і проти течії, на користь зустрічі та діалогу, і не дозволь, аби в Україні поширювалися метастази злоякісного конфлікту”, – сказав понтифік.