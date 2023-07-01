Папа Римський Франциск 30 червня - після повернення із Москви свого посланця миру, який пробув там три дні - заявив, що російсько-українській війні, схоже, "не видно кінця".

Джерело: Reuters

За словами Понтифіка, “трагічна реальність цієї війни, яка, здається, не має кінця, вимагає від усіх спільних творчих зусиль, щоб уявити і прокладати шляхи миру”.

У подальшій заяві Ватикану йдеться, що посланник Папи Римського, італійський кардинал Маттео Зуппі завершив свої консультації в Москві, де він зустрівся з одним із радників президента Володимира Путіна Юрієм Ушаковим і главою РПЦ патріархом Кирилом.

“(Візит був) спрямований на визначення гуманітарних ініціатив, які могли б відкрити шляхи до миру”, – йдеться в повідомленні.

Водночас у повідомленні мовиться, що будуть вжиті подальші кроки, проте без конкретних деталей.

Папа Франциск неодноразово закликав припинити російське вторгнення в Україну, яке знищило українські села та міста, спричинило загибель десятків тисяч людей і вигнало мільйони з їхніх домівок.

У травні Папа попросив Зуппі стати його посланцем миру, і кардинал відвідав Київ на початку червня для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.