Папа Римський Франциск помолився за Україну та її народ. Він закликав до подолання напруження з допомогою міжнародного діалогу і побажав, щоб Різдво принесло мир у нашу країну.

Відповідні побажання опубліковано у релігійному виданні Vatican News.

12 грудня після проказування молитви “Ангел Господній” Папа Франциск звернувся з окремими побажаннями до українців:

“Дорогі браття й сестри! Бажаю запевнити у своїх молитвах за дорогу Україну, за всі її Церкви, релігійні спільноти та ввесь її народ, аби напруження навколо неї були розв’язані за посередництвом серйозного міжнародного діалогу, а не за допомогою зброї”.

Понтифік додав, що йому завдає великого болю остання статистика, яку він прочитав: цього року вироблено більше зброї, ніж минулого.

“Зброя – це не шлях. Нехай же це Господнє Різдво принесе Україні мир!” – заявив Папа Римський Франциск.