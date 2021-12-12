Відповідні побажання опубліковано у релігійному виданні Vatican News.
12 грудня після проказування молитви “Ангел Господній” Папа Франциск звернувся з окремими побажаннями до українців:
“Дорогі браття й сестри! Бажаю запевнити у своїх молитвах за дорогу Україну, за всі її Церкви, релігійні спільноти та ввесь її народ, аби напруження навколо неї були розв’язані за посередництвом серйозного міжнародного діалогу, а не за допомогою зброї”.
Понтифік додав, що йому завдає великого болю остання статистика, яку він прочитав: цього року вироблено більше зброї, ніж минулого.
“Зброя – це не шлях. Нехай же це Господнє Різдво принесе Україні мир!” – заявив Папа Римський Франциск.
- Нагадаємо, Папа Римський під час зустрічі з журналістами назвав найтяжчими людськими гріхами зухвалість і ненависть.
- Раніше Папа Римський Франциск звернувся із закликом до людей зробити щеплення проти коронавірусу COVID-19. Понтифік зазначив, що вакцини можуть покласти край пандемії.