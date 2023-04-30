30 квітня Папа Римський Франциск завершив триденний візит до Угорщини недільною службою на площі Лайоша Кошута в Будапешті. Зокрема понтифік звернувся до Пресвятої Діви, щоб вона "зглянулася над народами, що страждають", згадавши українців та росіян.

Про це повідомляє Vatican News.

У молитві Папа Римський згадав про війну РФ проти України.

“Пресвята Діво, зглянься над народами, які страждають. Поглянь насамперед на сусідній мученицький український народ і на російський народ, посвячені Тобі. Ти, що є Царицею миру, влий у серця людей та провідників народів прагнення будувати мир, давати молодим поколінням прийдешнє надії, а не війни, майбутнє, наповнене колисками, а не гробами, світ братів і сестер, а не стін”, – зазначив понтифік у молитві.

Також він подякував представникам угорської влади, єпископам, священикам та всім, хто був залучений до організації цього візиту.

На службі були присутні президентка Угорщини Каталін Новак та прем’єр-міністр країни Віктор Орбан.

Зауважимо, 29 квітня Папа Римський Франциск провів “сердечну зустріч” із колишнім митрополитом російської православної церкви Будапештським і Угорським Іларіоном (Алфєєвим), який раніше перебував на посаді голови відділу закордонних справ московського патріархату РПЦ. У січні 2023 року Україна запровадила санкції проти Алфєєва.