Про це повідомляє Vatican News.
У молитві Папа Римський згадав про війну РФ проти України.
“Пресвята Діво, зглянься над народами, які страждають. Поглянь насамперед на сусідній мученицький український народ і на російський народ, посвячені Тобі. Ти, що є Царицею миру, влий у серця людей та провідників народів прагнення будувати мир, давати молодим поколінням прийдешнє надії, а не війни, майбутнє, наповнене колисками, а не гробами, світ братів і сестер, а не стін”, – зазначив понтифік у молитві.
Також він подякував представникам угорської влади, єпископам, священикам та всім, хто був залучений до організації цього візиту.
На службі були присутні президентка Угорщини Каталін Новак та прем’єр-міністр країни Віктор Орбан.
Зауважимо, 29 квітня Папа Римський Франциск провів “сердечну зустріч” із колишнім митрополитом російської православної церкви Будапештським і Угорським Іларіоном (Алфєєвим), який раніше перебував на посаді голови відділу закордонних справ московського патріархату РПЦ. У січні 2023 року Україна запровадила санкції проти Алфєєва.
- 29 квітня Папа Римський Франциск зустрівся з українцями, які внаслідок повномасштабного вторгнення РФ вимушено виїхали до Угорщини.
- Папа Римський Франциск у своєму зверненні до вірян закликав світ не забувати про українців, які продовжують страждати від російсько-української війни.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з Папою Римським Франциском у Ватикані подарував йому фотоальбом про злочини Росії в Бучі, Бородянці й інших містах України.