Папа Римський потрапив до лікарні: його оперуватимуть

У неділю, 4 липня, Папа Римський Франциск потрапив до лікарні. Понтифіку зроблять операцію.

Про це йдеться у заяві Святого Престолу.

Зазначається, що Папа Франциск відправився клініку імені А. Джемеллі. Там йому зроблять операція з приводу симптоматичного стенозу товстої кишки. Ця операція є плановою.

Уточнюється, що операцію понтифіку проведе професор Серджіо Альф’єрі. Про її результати повідомлять згодом в окремому медичному бюлетені.

Нагадаємо, що у середу, 23 червня, до Ватикану на загальну аудієнцію Папи Римського Франциска завітав чоловік у костюмі “Людини-павука”. Чоловік, одягнений у костюм відомого персонажа коміксів та фільмів, сидів у VIP-зоні на внутрішньому подвір’ї Апостольського палацу у Ватикані поряд із рештою запрошених на аудієнцію.