ЗеПорушення

52

Всього порушень

10

Днів без порушень
18:43 Папа Римський потрапив до лікарні: його оперуватимуть
18:30 «Будуємо і будуватимемо кораблі для України»: завод «Кузня на Рибальському» привітав ВМС зі святом
18:22 З’явилися фото зі зйомок серіалу The Last of Us
17:52 Бужанський заступився за нардепа, щодо якого склали адмінпротокол за водіння у стані наркотичного сп‘яніння
17:37 Марін Ле Пен знову обрана лідеркою ультраправої партії «Національне об’єднання»
17:05 Понад 200 тисяч автівок: Tesla похвалилася рекордним продажем електрокарів
16:32 Брітні Спірс телефонувала службі порятунку перед судом щодо її опікунства
16:04 Обвал будинку в Маямі: рятувальні призупинили пошуки через загрозу тропічного шторму
15:00 Аваков опублікував пісню у виконанні Пономарьова, який раніше осоромився гомофобною заявою
14:32 Девід та Вікторія Бекхеми зворушливо привітали один одного з річницею шлюбу
14:27 Китайські астронавти вперше вийшли у відкритий космос за межами нової станції
14:12 Ознак тромбозу немає: названо попередню причину смерті чоловіка після вакцинації Pfizer
13:12 Бен Аффлек і Дженніфер Лопес вийшли на прогулянку у схожому вбранні, – фото
Ексклюзив
12:10 У Києві СБУ з автоматами поводить антитерористичні навчання біля синагоги, – фото і відео
11:42 На Кіпрі через лісові пожежі загинуло четверо людей
11:14 Байден про останню хакерську атаку: «Якщо причетна Росія – ми відповімо»
10:30 Україна отримає турецькі безпілотники Bayraktar, – Зеленський
09:58 У каліфорнійському зоопарку проти COVID-19 почали вакцинувати ведмедів і великих кішок
09:31 На Філіппінах розбився військовий літак: повідомляється про 17 загиблих
08:57 Збірна України після матчу зворушливо попрощалася з українськими вболівальниками, – відео
08:30 4 липня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
08:16 В Україні за минулу добу зафіксовано 377 нових випадків COVID-19
07:38 Амбасадорка Великої Британії в Україні подякувала нашій футбольній збірній за гру
07:24 4 липня в Україні прогнозують грози та шквали до 20 м/с
02:23 Стали відомі подробиці про новий роман 52-річної Рене Зеллвегер
02:02 В Массачусетсі затримали 11 чоловіків, які перекрили дорогу та погрожували зброєю
01:21 Американський сенатор вимагає санкцій проти «Північного потоку – 2», блокуючи призначення в Держдеп
01:04 У Путіна запросили Лукашенка в окупований Крим
00:42 Чутки про роман Зендаї та Тома Голланда підтвердилися: фото

03 липня

23:55 Байден завітав на фестиваль вишень в Мічигані: фото
23:38 American Airlines покарали пасажира, який залишив літак через аварійний вихід після 30-хв затримки
23:03 Гаррісон Форд проходить реабілітацію після травми на знімальному майданчику
22:48 У Ватикані судитимуть десятьох осіб за фінансові злочини: серед них кардинал
22:28 У Бразилії десятки тисяч людей протестують проти методів президента щодо боротьби з COVID-19

Папа Римський потрапив до лікарні: його оперуватимуть

У неділю, 4 липня, Папа Римський Франциск потрапив до лікарні. Понтифіку зроблять операцію.

Неділя, 4 липня 2021, 18:43

Про це йдеться у заяві Святого Престолу.

Зазначається, що Папа Франциск відправився клініку імені А. Джемеллі. Там йому зроблять операція з приводу симптоматичного стенозу товстої кишки. Ця операція є плановою.

Уточнюється, що операцію понтифіку проведе професор Серджіо Альф’єрі. Про її результати повідомлять згодом в окремому медичному бюлетені.

Нагадаємо, що у середу, 23 червня, до Ватикану на загальну аудієнцію Папи Римського Франциска завітав чоловік у костюмі “Людини-павука”. Чоловік, одягнений у костюм відомого персонажа коміксів та фільмів, сидів у VIP-зоні на внутрішньому подвір’ї Апостольського палацу у Ватикані поряд із рештою запрошених на аудієнцію.

Теги: операція, Папа Римський, ватикан

Читати #Букви у Telegram і у Facebook